ЗСУ за добу ліквідували ще 140 окупантів: названі нові втрати Росії

Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 140 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже близько 41170 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook .

Згідно з даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Нагадаємо, у британській розвідці вважають, що удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі в День ВМФ є черговою невдачею Чорноморського флоту у п'ятимісячній війні проти України.

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