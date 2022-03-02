У ЗСУ порівняли втрати російської армії в Україні та Чечні

Втрати російської армії за кілька днів війни проти України в живій силі вже перевищили кількість убитих і поранених під час першої чеченської війни, яка тривала два роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані від Генерального штабу ЗСУ.
Так, згідно з даними в період з 24 по 28 лютого, тобто за п'ять днів, окупаційні війська РФ в бойових діях проти України втратили вбитими і пораненими 5300 осіб.
При цьому під час першої російсько-чеченської війни (1994-1996 роки) втрати армії РФ обчислювалися 5042 військовими.
А на другій чеченській війні (1999-2000 роки) російська армія втратила 7425 осіб.
"У російських окупантів є два варіанти: бути знищеними або здатися. Ми на своїй землі, а тому захищатимемо її до останньої краплі крові. Як своєї, так і загарбника", - наголосили в Генштабі.
Раніше повідомлялося, що полонений окупант розповів про вказівки з Росії - мовляв, обіцяли капітуляцію і швидку перемогу.
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