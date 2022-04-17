ЗСУ стримують. Росії не вдається почати наступ на Донбасі, - Міноборони

На сьогодні Російській Федерації не вдається розпочати агресивний наступ на Донбасі. Тому що її стримують Збройні сили України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Анни Маляр на телемарафоні.

"У них такі плани давно є, але ЗСУ не дають їх реалізувати. Вони накопичують там і сили, і людей, і медичну інфраструктуру підтягують, і боєприпаси, і провіант. Вони все це готують, але їм поки не вдається почати цей другий агресивний етап, тому що ЗСУ потужно їх стримують", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська вже готові до наступу на Донбасі, до цього їх просування стримували дощі.

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