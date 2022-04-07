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ЗСУ розбили підрозділ російської артилерії в Херсонській області

Фото: російську артилерію розбили в Херсонській області (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

Збройні сили України розбили підрозділ російської артилерії в Херсонській області. Передбачається, що він готувався до обстрілів населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

"У Херсонській області українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів, що готувався до обстрілів мирних населених пунктів. На жаль, частина "визволителів" втекла", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові в Сумській області збили ракету, яка летіла на Полтаву.

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Збройні сили УкраїниХерсонская областьВійна Росії проти України