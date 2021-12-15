ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ проводять навчання протитанкових підрозділів на кордоні з Кримом

Новость на русском →
Україна, Середа 15 грудня 2021 10:57
ЗСУ проводять навчання протитанкових підрозділів на кордоні з Кримом
Автор: Іванна Шовкун

Протитанкові артилерійські та інженерні підрозділи ЗСУ проводять навчання на південному напрямку. Вони несуть бойову службу на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування об'єднаних сил ЗС України у Facebook.

Під час навчань декілька підрозділів одночасно відпрацьовують завдання у тісній взаємодії один з одним.

Як розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, за легендою навчань, військовослужбовці повинні були відбити спробу прориву ворожої бронетехніки на танконебезпечному напрямку.

"За лічені хвилини вони зайняли певні позиції, розгорнули артустановки та розпочали встановлення мінних загороджень", - підкреслив він.

За словами командувача, було важко, але військові працювали у штатному режимі, спокійно та впевнено, як у бойовій обстановці.

"Ці навички за вісім років війни кожним військовослужбовцям вже освоєно, тому завдання виконуються чітко, впевнено та злагоджено. Очевидно, що і в бойових умовах вони діятимуть також ефективно і прикриватимуть небезпечні напрямки від реального противника", - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Нагадаємо, в Одеській області відбувається бойова підготовка особового складу одного з окремих батальйонів морської піхоти. Морські піхотинці тренуються знищувати ворогів та звільняти захоплені будівлі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
NEWS
Ціни виросли. У скільки українцям обійдеться новорічний стіл
Ціни виросли. У скільки українцям обійдеться новорічний стіл
DAILY
Больова точка. Чому Росія боїться "перехідного періоду" для Донбасу і Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Больова точка. Чому Росія боїться "перехідного періоду" для Донбасу і Криму