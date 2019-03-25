У ЗСУ перевіряють розголошення держтаємниці звільненим у запас військовим

У Збройних силах України перевіряють ймовірність розголошення державної таємниці звільненим у запас військовослужбовцям, який повернувся до сім'ї на територію ОРДО. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

Так, у сюжеті телеканалу Росія-24 "Спецслужбы ДНР получили тысячи закрытых документов ВСУ" розповідалося про повернення колишнього військового Донецького обласного військового комісаріату до місця проживання своєї родини, яка проживає на тимчасово окупованій території.

"Факт повернення до своєї сім’ї підтверджується. Старший прапорщик запасу Юрій Аушев проходив службу у Донецькому обласному військовому комісаріаті з 2004 року та був звільнений з лав Збройних Сил України в запас 26 грудня 2018 року. На даний час вивчається обсяг інформації, пов’язаною з державною таємницею (службовою інформацією), до якої був допущений старший прапорщик Юрій Аушев", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, в 2016 році майора зі Старокостянтинова (Хмельницька область) районний суд засудив до 12 років в'язниці за передачу представникам Російської Федерації відомостей з державною таємницею, а саме: повну інформацію про план польоту військового літака-розвідника.

Як писало РБК-Україна, в 2017 році в Рівненській області працівника одного з правоохоронних органів області засудили до позбавлення волі на 5 років з випробувальним терміном за розголошення державної таємниці.