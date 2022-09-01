RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ продовжують наступ на південному фронті і удари по тилах, - британська розвідка

Фото: наступ ЗСУ на південному фронті триває (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Збройні сили України протягом 30-31 серпня продовжували наступальні операції на півдні України, підкріплені інтенсивними дальніми ударами по російських пунктах управління і тилового забезпечення на всій території окупованої зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як зазначається у зведенні, Міністерство оборони України також оприлюднило відеозапис застосування українськими літаками високошвидкісних протирадіолокаційних ракет (HARM). Росія раніше заявляла, що виявила фрагменти цієї зброї, призначеної для виявлення і знищення радарів.

За даними британської розвідки, Росія віддає пріоритет сильній наземній протиповітряній обороні. Радіолокаційне покриття, яке забезпечує це, є критично важливим потенціалом в її операції в Україні.

Істотне і стійке руйнування російських радарів ракетами HARM стане серйозним ударом по і без того проблемній обізнаності Росії про ситуацію, вважають в Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Збройні сили України з початку тижня ведуть успішний наступ на південному фронті. Росія відповідно до своєї доктрини намагатиметься закрити проломи мобільними резервними підрозділами.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниХерсонВторгнення Росії до України