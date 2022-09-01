ЗСУ продовжують наступ на південному фронті і удари по тилах, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, Міністерство оборони України також оприлюднило відеозапис застосування українськими літаками високошвидкісних протирадіолокаційних ракет (HARM). Росія раніше заявляла, що виявила фрагменти цієї зброї, призначеної для виявлення і знищення радарів.

За даними британської розвідки, Росія віддає пріоритет сильній наземній протиповітряній обороні. Радіолокаційне покриття, яке забезпечує це, є критично важливим потенціалом в її операції в Україні.

Істотне і стійке руйнування російських радарів ракетами HARM стане серйозним ударом по і без того проблемній обізнаності Росії про ситуацію, вважають в Міноборони Британії.