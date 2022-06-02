RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ потопили два російських катери, що ховалися в Дніпро-Бузькому лимані, - ОК "Південь"

Автор: Константин Широкун

ЗСУ потопили пару швидкісних десантних катерів, що були приховані окупантами в Дніпро-Бузькому лимані з метою раптового вчинення диверсійно-розвідувальних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування"Південь".

Крім того, українські військові на південному напрямку за день збили кілька російських безпілотників. Також за минулу добу ракетно-артилерійські підрозділи знищили 21 солдата армії РФ, кілька артилерійських установок, чотири танки Т-72, три безпілотники, три польових склади боєприпасів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові контролюють п'яту частину Сєвєродонецька Луганської області. Станом на вечір середи, 1 червня, в місті тривають вуличні бої.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійська РФВторгнення Росії до України