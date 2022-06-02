ЗСУ потопили два російських катери, що ховалися в Дніпро-Бузькому лимані, - ОК "Південь"

ЗСУ потопили пару швидкісних десантних катерів, що були приховані окупантами в Дніпро-Бузькому лимані з метою раптового вчинення диверсійно-розвідувальних дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування"Південь".
Крім того, українські військові на південному напрямку за день збили кілька російських безпілотників. Також за минулу добу ракетно-артилерійські підрозділи знищили 21 солдата армії РФ, кілька артилерійських установок, чотири танки Т-72, три безпілотники, три польових склади боєприпасів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові контролюють п'яту частину Сєвєродонецька Луганської області. Станом на вечір середи, 1 червня, в місті тривають вуличні бої.
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