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ЗСУ поступово просуваються вперед у Харківській області, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський (Фото: president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

У Запорізькій області українським військовим вдається зривати плани окупантів. Також ЗСУ поступово просуваються вперед у Харківській області, звільняючи українську землю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави також зазначив, що підрозділи українських збройних сил тримають оборону на Миколаївському напрямку. Але, На його думку, ключовими мішенями для окупантів залишаються міста Донбасу.

Раніше повідомлялося, що згідно із західними оцінками, Росія в ході війни проти України втратила від 15 000 до 20 000 військовослужбовців загиблими. На сьогодні важко назвати більш точну цифру, проте обидві сторони стикаються зі значними жертвами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Володимир ЗеленськийХарківЗапоріжжяВторгнення Росії до України