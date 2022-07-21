ЗСУ отримали будівельні матеріали та тепловізор від Favbet Foundation

Favbet Foundation передав черговий транш допомоги українським військовим. Будівельні матеріали для побудови бліндажів отримали артилеристи на Чернігівському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Йдеться про тенти, плівку, бензин та генератори, а також турнікети та тактичні рукавички.

Крім того, окремий штурмовий батальйон, що дислокується на Харківському напрямку, отримав від Favbet Foundation тепловізор.

Фонд регулярно допомагає оборонцям України. За його сприяння військові на передовій отримують захисну амуніцію, автомобілі, пальне.

В березні ще три тепловізори було передано для сил оборони Києва. Черговий тепловізор відправили на фронт для розвідувальної діяльності в Ізюмському напрямку, де йдуть запеклі бої з окупантами.

"Прилади нічного бачення сьогодні є критично необхідними для військових, вони дозволяють виявити місцезнаходження та пересування ворога, коли це ускладнюється погодними умовами і поганою видимістю", - зазначили у фонді.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку, наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Зокрема, напряму та через партнерські благодійні організації фондом вже перераховано на потреби ЗСУ понад 5 млн гривень. Передано 5 тонн пального, надано допомогу для придбання трьох машин швидкої допомоги для миколаївських медиків та 8 автомобілів, два з яких броньовані.

Щомісяця з жовтня 2021 року фонд перераховує 100 тис. грн для реабілітації українських воїнів, постраждалих в зоні АТО і ООС.