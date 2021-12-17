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ЗСУ отримали партію модернізованих і відремонтованих танків і БМП

Автор: Ольга Белей

Збройні сили України отримали від українських бронетанкових заводів партію модернізованих і відремонтованих бойових машин. Українські заводи в разі необхідності готові збільшити обсяги виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки Міноборони України.

"Львівський бронетанковий завод повідомив про передачу Збройним силам України модернізованих танків Т-64 і капітально відремонтованих БМП-1. У свою чергу Житомирський бронетанковий завод заявив про відвантаження армійцям партії відремонтованих і модернізованих БМП-2 і Брем-2", - йдеться в повідомленні..

Крім того, за словами генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" українські заводи в разі гострої необхідності готові збільшити обсяги виробництва озброєння і військової техніки для потреб ЗС України.

Нагадаємо, 15 грудня, Кабмін перерозподілив 333 млн 188 тисяч гривень на закупівлю озброєння і військової техніки. Зокрема авансування закупівлі комплексу 360МЦ ("Нептун").

Кошти вивільнилися через невиконання заходів з будівництва житла для військовослужбовців ЗСУ в 2021 році, в результаті чого виникла необхідність перерозподілу фінансового ресурсу.

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Збройні сили України