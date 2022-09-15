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ЗСУ отримали ще одну машину для фронту за сприяння Favbet Foundation

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Четвер 15 вересня 2022 14:36
ЗСУ отримали ще одну машину для фронту за сприяння Favbet Foundation Фото: ЗСУ отримали ще одну машину для фронту за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Збройні Сили України (ЗСУ) отримали черговий автомобіль для фронту за сприяння Фонду Favbet Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду.

Підрозділ ЗСУ отримав транспорт минулого тижня. Зараз авто вже на передовій, допомагає захисникам України виконувати бойові завдання.

З початку війни за підтримки фонду Favbet Foundation ЗСУ отримали вже 16 автомобілів для виконання завдань на передовій.

Після того як автомобіль доставляється в Україну, він проходить то, ремонтується точково при необхідності, фарбується.

Як повідомлялося, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

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Збройні сили України
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