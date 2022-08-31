ЗСУ отримали ще один автомобіль за підтримки Favbet Foundation

Військовослужбовці ЗСУ за підтримки благодійного фонду Favbet Foundation отримали ще один автомобіль для виконання бойових завдань на передовій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Бійці отримали автомобіль в День незалежності 24 серпня. Авто вже доставлено на передову і допомагає захисникам України нести службу.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни за підтримки Фонду Favbet Foundation Збройні сили України отримали вже 15 автомобілів.
Як повідомлялося, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.
Сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні і армії. Загалом компанія Favbet та фонд Favbet Foundation допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.