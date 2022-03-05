ЗСУ показали трофеї після одного з боїв під Маріуполем (фото)

ЗСУ в черговий раз доводять свою відвагу і міць. Військові показали трофеї, які вдалося роздобути в одному з боїв під Маріуполем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "ВСУ. Боротьба з окупантами".
"Трофеї після одного з боїв під Маріуполем. Забрали град, що обстрілював місто. Маріуполь тримається! Місто встоїть!"- сказано під знімками.
Нагадаємо, що ЗСУ знищили російської військової техніки на 3 мільярди доларів.
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