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ЗСУ показали трофеї після одного з боїв під Маріуполем (фото)

Автор: Людмила Жукова

ЗСУ в черговий раз доводять свою відвагу і міць. Військові показали трофеї, які вдалося роздобути в одному з боїв під Маріуполем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "ВСУ. Боротьба з окупантами".

"Трофеї після одного з боїв під Маріуполем. Забрали град, що обстрілював місто. Маріуполь тримається! Місто встоїть!"- сказано під знімками.

Трофеї, здобуті в одному з боїв під Маріуполем (фото: t.me/zsuwar)

Нагадаємо, що ЗСУ знищили російської військової техніки на 3 мільярди доларів.

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