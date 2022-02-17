У ЗСУ відреагували на понтонний міст біля кордону в Білорусі: провокація і гра м'язами

У ЗСУ відреагували на понтонний міст на кордоні в Білорусі. Ситуацію прокоментував командувач ООС, генерал-летенант ЗСУ Олександр Павлюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Олександра Павлюка в передачі "Право на владу".

За його словами, зведення понтонного моста на кордоні в Білорусі, є не більше, ніж провокацією і грою м'язами.

"Чергова провокація і гра м'язами. Більше в тому напрямку (білоруському - ред.) нічого не бачу", - сказав Павлюк.

Додамо, що за інформацією CNN, понтонний міст через річку Прип'ять вже демонтовано. Він зник буквально за одну ніч.