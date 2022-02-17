У ЗСУ відреагували на понтонний міст біля кордону в Білорусі: провокація і гра м'язами
Фото: Олександр Павлюк, командувач ООС, генерал-летенант ВСУ (facebook.com/ПавлюкОлександр)
У ЗСУ відреагували на понтонний міст на кордоні в Білорусі. Ситуацію прокоментував командувач ООС, генерал-летенант ЗСУ Олександр Павлюк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Олександра Павлюка в передачі "Право на владу".
За його словами, зведення понтонного моста на кордоні в Білорусі, є не більше, ніж провокацією і грою м'язами.
"Чергова провокація і гра м'язами. Більше в тому напрямку (білоруському - ред.) нічого не бачу", - сказав Павлюк.
Додамо, що за інформацією CNN, понтонний міст через річку Прип'ять вже демонтовано. Він зник буквально за одну ніч.
Нагадаємо, що у Білорусі розгорнули понтонний міст через річку Прип'ять. Він з'явився недалеко від кордону з Україною і був зведений дуже швидко.