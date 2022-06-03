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ЗСУ відбили штурм під Сєверодонецьком, у центрі міста точаться бої

Фото: ЗСУ відбили штурм під Сєверодонецьком, у центрі міста точаться бої (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріл позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури. ЗСУ відбили спробу штурму, в центрі міста йдуть бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зокрема, обстріли з боку окупантів велися в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка та Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів поблизу Мирної Долини.

"У районі Метелкіно та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції. У центральній частині Сєверодонецька продовжуються бої", - йдеться у повідомленні.

До цього повідомлялося, що українські війська контролюють всього лише п'яту частину місто.

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Сєвєродонецьк