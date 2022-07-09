ЗСУ відкинули ворога від Доломітного і зірвали спробу захоплення Вуглегірської ТЕС, - Генштаб

На Волинському, Поліському та Сіверському істотних змін діяльності підрозділів противника не відзначається. На останньому ворог обстріляв позиції ЗСУ неподалік Сеньківки та Миколаївки Чернігівської області та населених пунктів Есмань та Олексіївка Сумської області.

На Харківському напрямку війська РФ ведуть оборону зайнятих раніше рубежів. Ворог обстрілював з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Явірське, Стара Гнилиця, Українка, Микільське, Базаліївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, П'ятигірське, Прудянка, Кутузівка.

На Слов'янському напрямку російська армія здійснила артилерійські обстріли поблизу Дібрівного, Богородичного, Адамівки, Карнаухівки та Сулигівки.

На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам'янського та Краматорська. Штурмовими діями намагається просунутися в районі населеного пункту Григорівка, бої тривають.

На Бахмутському напрямку ворожі обстріли фіксувалися поблизу Зайцева, Берестова та Клинового, також помічений авіаудар неподалік від спірного.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обопільні обстріли позицій по лінії зіткнення. Авіація противника завдала авіаційних ударів в районі населеного пункту Малі Щербаки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури зі ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення.