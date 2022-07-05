ЗСУ відкинули окупантів від долини на Слов'янському напрямку, бої тривають, - Генштаб

На Волинському та Поліському ситуація суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза нанесення противником ракетних і авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання не виявлено. Ворог здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Мохи, Залізний міст Чернігівської області та Шалигине Сумської області. Також війська РФ завдали авіаудару вертольотом Мі-24 по будівлі школи в районі населеного пункту Есмань Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування наших військ. Противник обстріляв з артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків райони населених пунктів Кутузівка, Нове, Руські Тишки, Мала Данилівка і Дементіївка. Також завдано авіаційного удару по Харкову.

На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на встановленні контролю над територією Луганської області в межах адміністративних кордонів. Ворог вживає заходів щодо відновлення транспортної інфраструктури в тилових районах.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони Білогорівки та Верхньокам'янського, завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Слов'янська та Званівки.

На Бахмутському напрямку російські війська ведуть штурмові дії в напрямку населеного пункту Новолуганське, бойові дії тривають, також обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Кодема, Новолуганське, Покровське, Берестове, Спірне, Івано-Дар'ївка.

За підтримки вогню ворожої артилерії та авіації супротивником відновлено штурмові дії в напрямку населеного пункту Спірне, що має частковий успіх, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксуються обстріли позицій Сил оборони з артилерії різних калібрів уздовж лінії зіткнення. Окупанти вдарили авіацією по населеному пункту Авдіївка.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Мирне, Шевченкове, Червона Долина, Кобзарці, Партизанське, Березнегувате, Тополине, Іванівка, Потьомкіне, Княжівка, Добрянка, Трудолюбівка. Парою вертольотів Ка-52 окупанти завдали авіаударів поблизу Зарічного та Ольгиного.