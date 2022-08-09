ЗСУ відбили низку наступів і знешкодили розвідгрупи російських військ на сході, - Генштаб
Фото: ЗСУ відбили низку наступів і знешкодили розвідгрупи російських військ на сході (Getty Images)
Росіяни безуспішно намагалися вести штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також ЗСУ знешкодили розвідгрупи окупаційних військ у районах Івано-Дар’ївки, Веселого, Яковлівки та Соледар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін немає. На останньому росіяни здійснили обстріли із ствольної та реактивної артилерії біля Миколаївки Чернігівської області та населених пунктів Катеринівка, Середина-Буда і Мезенівка у Сумській області.
- Задля уточнення положення підрозділів Сил оборони окупанти вели повітряну розвідку безпілотниками у районі сіл Гай, що у Чернігівській області та Шалигіне Сумської області.
- На Харківському напрямку ворог обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Рідне, Соснівка, Прудянка, Слатине, Питомник, Руська Лозова, Петрівка, Чепіль, Печеніги, Слобожанське. Завдав авіаудару біля Верхнього Салтова.
- На Донецькому напрямку загарбники за підтримки авіації, намагаються вести штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Задля сковування дій українських підрозділів та недопущення перегрупування продовжують систематичні обстріли позицій вздовж лінії зіткнення. Ведуть перегрупування підрозділів Східного військового округу, що діють на зазначеному напрямку.
- На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Маяків, Григорівки, Пискунівки, Верхньокам’янського, Платонівки та Серебрянки, а також авіаудар біля Григорівки.
- На Бахмутському напрямку противник задіяв для вогневого ураження артилерію і танки в районах населених пунктів Бахмут, Костянтинівка, Соледар, Зайцеве, Торецьк, Яковлівка, Білогорівка, Покровське, Кодема та Майорськ. Завдав авіаційних ударів поблизу Вершини, Веселої Долини, Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки та Спірного.
- Росіяни пішли на штурм у районі Спірного, але потрапили під кинджальний вогонь українських війскових і хаотично відступили.
- Також ворог намагався задіяти розвідувальні групи у районах Івано-Дар’ївки, Веселого, Яковлівки та Соледар. Після вогневого ураження від українських бійців противник швидко змінив свої плани та накивав п’ятами. Втрати окупантів уточнюються.
- Також противник намагався провести розвідку боєм в районах населених пунктів Підгородне та Бахмут, успіху не має, відійшов.
- Задля покращення тактичного положення загарбники вели наступ у напрямках Яковлівки, Бахмута та Зайцевого, успіху не мали, з втратами відійшли. Росіяни мають частковий успіх в напрямку села Вершина.
- На Авдіївському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Авдіївка, Піски, Невельське, Нетайлове, Красногорівка та Новобахмутівка. Завдав авіаударів біля Мар’їнки, Красногорівки, Новоселівки та Авдіївки.
- Задля покращення тактичного положення росіяни вели наступальні бої біля Красногорівки, Авдіївки та Пісків. Успіху не мали.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксувалися обстріли із танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новомайорське, Велика Новосілка, Степногірськ, Оріхів, Щербаки та Новосілка.
- Авіацію окупанти задіяли біля Великої Новосілки, Щербаків, Новосілки, Вугледара та Павлівки.
- На Південнобузькому напрямку загарбники основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих позицій. Активізувались дії ворожої армійської авіації.
- Противник вів обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах міста Миколаїв, а також населених пунктів Степова Долина, Лимани, Шевченкове, Мирне, Киселівка, Широке, Зелений Гай, Біла Криниця, Нікополь, Князівка та Добрянка. Завдав авіаударів поблизу Білої Криниці, Андріївки, Осокорівки та Ольгиного. Вів повітряну розвідку безпілотниками неподалік Білогірки, Мурахівка, Новоолександрівки, Шевченкового, Миколаївки та Кобзарців.
- В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Нагадаємо, 8 серпня українські військові ліквідували ще 300 російських солдатів і збили ворожий гелікоптер. Загалом Росія у війні проти України втратила вже 42 640 своїх військових убитими.
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