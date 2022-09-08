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ЗСУ звільнили населений пункт Озерне на Донеччині

Фото: ЗСУ звільнили населений пункт Озерне на Донеччині (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України поліпшили своє тактичне становище на Краматорському напрямку. Також під контроль взятий населений пункт Озерне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

Він зазначив, що на Краматорському напрямку українські бійці просунулися в глибину до 2 км.

"В ході ведення наступальних дій на Слов'янському напрямку підрозділи 103 окремої бригади територіальної оборони разом з підрозділом 15 полку Нацгвардії просунулися в глибину до 3 км і звільнили населений пункт Озерне", - сказав Громов.

Фото: освбожденный населений пункт Озерне в Донецькій області (Google Maps)

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