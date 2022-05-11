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ЗСУ звільнили ще одне село під Харковом

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Середа 11 травня 2022 19:09
ЗСУ звільнили ще одне село під Харковом Фото: ЗСУ звільнили ще одне село під Харковом (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Окупанти припинили наступальні дії та перейшли до оборони, аби уповільнити теми просування наших бійців. Українські військові звільнили село Питомник Харківської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив. Підрозділи окупантів перейшли до оборони з метою уповільнення темпу наступу наших військ. В ході успішних дій підрозділів Збройних Сил України звільнено населений пункт Питомник Харківської області", - пише пресслужба Генштабу.

ЗСУ звільнили ще одне село під Харковом

Фото: село Питомник Харківської області (Google.com)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського, наші бійці поступово відтискають окупантів від Харкова.

Лише вчора українські бійці звільнили 4 села у Харківській області. Йдеться про Черкаські Тишки та Руські Тишки, що входять до Циркунівської громади, а також о селах Рубіжне та Байрак.

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