ЗСУ звільнили ще одне село під Харковом

Окупанти припинили наступальні дії та перейшли до оборони, аби уповільнити теми просування наших бійців. Українські військові звільнили село Питомник Харківської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив. Підрозділи окупантів перейшли до оборони з метою уповільнення темпу наступу наших військ. В ході успішних дій підрозділів Збройних Сил України звільнено населений пункт Питомник Харківської області", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського, наші бійці поступово відтискають окупантів від Харкова.

Лише вчора українські бійці звільнили 4 села у Харківській області. Йдеться про Черкаські Тишки та Руські Тишки, що входять до Циркунівської громади, а також о селах Рубіжне та Байрак.

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