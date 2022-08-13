ЗСУ спростували заяви росіян про їх "успіхи" на Донбасі та розповіли про жорсткі бої

"Ворог у своїх засобах масової інформації хвалиться уявними перемогами та начебто блискавичним просуванням. Російські ЗМІ вільно оперують назвами нібито "захоплених" населених пунктів. Це, м’яко кажучи, не відповідає дійсності, і реальними успіхами окупаційні війська похвалитися не можуть", - зазначив Сирський.

При цьому він підкреслив, боротьба йде виснажлива і жорстока, вона вимагає від наших чоловіків та жінок максимального напруження, неймовірних фізичних та моральних зусиль.

"Але необхідно критично ставитися до поспішних заяв, особливо у ворожих джерелах інформації, та вірити у наших героїв", - наголосив Сирський.

Нагадаємо, за даними ранкового Генштабу, українські військові успішно зупинили ворожий наступ у Донецькій області в напрямку Сторожеве-Новосілка і відкинули окупантів назад.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.