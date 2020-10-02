У ЗСУ назвали абсурдними заяви харківського губернатора по справі АН-26

У Командуванні Повітряних сил назвали абсурдними заяви голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера по справі АН-26. Кучер раніше заявив про "зволікання" працівників аеропорту, які давали дозвіл на посадку літака.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Фатальна помилка: через що міг розбитися АН-26 під Харковом".

"Це просто його оцінні судження, незрозуміло звідки він їх бере, адже він не є фахівцем у цьому питанні. Незрозуміло, чому він дає оцінку діям керівника польотів? Він взагалі був на аеродромі, він бачив, як там все робиться, як приймаються рішення?", - сказав спікер Командування Юрій Ігнат.

За словами представника слідства Вадима Приймачова, затримка дійсно була, але вона сталася через те, що на аеродром в цей момент інший літак сідав

"У військовій авіації, на відміну від цивільної, немає регламентованого вирішення такої ситуації: хто повинен сідати першим", - додав він.

Нагадаємо, після катастрофи Олексій Кучер заявив, що люди, які відповідали за посадку літака, відповіли на запит пілота лише через одну хвилину.

Також РБК-Україна писало, що причиною падіння АН-26 могла стати помилка пілота при посадці на ґрунтовому полі.

Зазначимо, військовий літак АН-26 розбився поблизу Чугуєва в минулу п'ятницю. В результаті загинули 26 людей, один курсант вижив.