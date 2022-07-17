ЗСУ нанесли серйозний удар в глибокий тил Луганської області, - Гайдай

"Більше тижня тому Шойгу доповів про повне захоплення Луганської області, але на невеличкій території області ЗСУ й до сьогодні завдають втрат росіянам", - сказав голова ОВА.

За його словами, виїхати з окупованих міст та сіл можливо або через Росію, або через один із населених пунктів Харківської області.

"Ті, хто хотів отримати "руський мир", із радістю стоять в величезних чергах за хлібом, живуть без світла, води та газу", - продовжив голова області.

За словами Гайдая, запустити "Азот" росіяни не в змозі. Вони запрошують робітників для "відновлення" виробництва, які потім отримають повістки.