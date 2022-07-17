ЗСУ нанесли серйозний удар в глибокий тил Луганської області, - Гайдай

Окупанти втратили кілька складів та командний центр. ЗСУ вдарили в глибокий тил Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Більше тижня тому Шойгу доповів про повне захоплення Луганської області, але на невеличкій території області ЗСУ й до сьогодні завдають втрат росіянам", - сказав голова ОВА.
За його словами, виїхати з окупованих міст та сіл можливо або через Росію, або через один із населених пунктів Харківської області.
"Ті, хто хотів отримати "руський мир", із радістю стоять в величезних чергах за хлібом, живуть без світла, води та газу", - продовжив голова області.
За словами Гайдая, запустити "Азот" росіяни не в змозі. Вони запрошують робітників для "відновлення" виробництва, які потім отримають повістки.
Нагадаємо, окупанти штурмували українські війська на Слов'янському та Бахмутському напрямках.
Ворог продовжує обстрілювати та намагатися штурмувати Слов'янськ, але українські військові відбивають спроби.