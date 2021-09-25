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ЗСУ не фіксують повернення російських військ у місця дислокації після навчань з Білоруссю

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Україна, Субота 25 вересня 2021 15:55
ЗСУ не фіксують повернення російських військ у місця дислокації після навчань з Білоруссю Фото: російські війська не повертаються в РФ після навчань "Захід-2021" (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Українське командування збройних сил не фіксує масового повернення російських військ у місця постійної дислокації після навчань з Білоруссю "Захід-2021". Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, незважаючи на те, що спільні навчання Росії і Білорусі закінчилися ще 16 вересня, війська РФ не поспішають повертатися назад в місця постійної дислокації.

"Незважаючи на те, що 16 вересня офіційно по телевізору показували, пройшло урочисте закриття (навчань "Захід-2021"- ред.), на сьогодні ми не фіксуємо масового повернення в пункти постійної дислокації тих батальйонно-тактичних груп, які вийшли на посилення. А їх було 19 на сьогодні, вони з'явилися додатково насамперед під час проведення цих навчань і на території Республіки Білорусь, і на території Російської Федерації", - сказав Залужний.

За його словами, ці батальйонно-тактичні групи продовжують виконувати завдання в Південному військовому окрузі Росії. І кожна така група, за даними ЗСУ, налічує близько тисячі осіб.

"Вони не стоять з автоматами вздовж нашого кордону. Вони знаходяться у відповідних районах, наближених до державного кордону", - уточнив він.

Залужний також додав, що деякі військові поверталися до місць дислокації для голосування на виборах до російської Держдуми, тому деякі переміщення фіксуються.

"Але розслаблятися зовсім ми сьогодні не можемо", - говорить Залужний.

Як відомо, масові військові навчання Росії та Білорусі тривали з 9 по 16 вересня.

Нагадаємо, що Україна спостерігала за навчаннями Росії та Білорусі. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов.

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