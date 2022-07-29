ЗСУ двома ударами зірвали спробу наступу росіян на Херсонщині

Українські військові завдали два удари по скупченню ворога в районі Брускинського Херсонської області, що дозволило зупинити спробу контратаки на Білогірку силами ротної тактичної групи окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Також 28 липня авіація ЗСУ завдала сім ударів по військах РФ, з них по опорних пунктах – чотири, ще три – по зосередженню ворожої сили і техніки.

Нагадаємо, генерал у відставці Бен Ходжес зазначив, що українські військові зможуть відкинути російську армію на лінію 23 лютого до кінця 2022 року, однак для цього потрібно налагодити швидкі поставки озброєння.

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