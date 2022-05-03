ru ua
Вт, 03 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ за дві доби знищили близько 20 російських безпілотників на 2 млн доларів

Новость на русском →
Київ, Вівторок 03 травня 2022 11:12
ЗСУ за дві доби знищили близько 20 російських безпілотників на 2 млн доларів Фото: ЗСУ за дві доби знищили близько 20 російських безпілотників на 2 млн доларів (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові за останні дві доби ліквідували майже два десятки російських БПЛА. Їх загальна вартість оцінюється в майже 2 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Facebook.

"Злагоджена робота підрозділів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони Сухопутних військ. На фото - вражені російські БПЛА Орлан та Тахіон на Східному напрямку і ZALA на Північному. За останні 2 доби ЗСУ ліквідували майже 20 ворожих БПЛА загальною вартістю близько 2 млн доларів", - написав Залужний.

Фото: ЗСУ за дві доби знищили близько 20 російських безпілотників на 2 млн доларів (facebook.com/CinCAFU)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЗСУ за добу уразили 8 російських безпілотників, які здійснювали розвідку, а також коригували ворожий вогонь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні