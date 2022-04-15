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ЗСУ на Донецькому і Луганському напрямках за день розбили чотири танки, кілька БМП і БТР

Підбита російська техніка (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил за 14 квітня успішно відбили 6 атак ворога і завдали чималих втрат російським окупантам. За день українські захисники знищили 4 танки, 6 бронетранспортерів, 4 БМП і одну артилерійську систему противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Операції об'єднаних сил.

Також 14 квітня в результаті російських авіаударів в Донецькій області загинули троє мирних жителів, ще семеро людей отримали поранення. Крім того, підтвердилася інформація про одного пораненого у Волновасі, проте загальну кількість жертв у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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