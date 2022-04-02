ЗСУ атакують відступаючі російські сили біля Києва, - британська розвідка

Українські сили продовжують атаки відступаючих російських військ в районі Києва. На північно-західному напрямку українські війська просуваються від Ірпеня в бік Бучі та Гостомеля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.
"Повідомляється про відхід російських військ з аеропорту Гостомель, де з першого дня конфлікту ведуться бойові дії. Уздовж східної осі Україна відвоювала кілька сіл", - йдеться в повідомленні.
На сході України українські сили після запеклих боїв захопили ключовий маршрут на сході Харкова. Це послідувало за звільненням Тростянця в околицях Сум на початку цього тижня, додали в Міноборони Британії.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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