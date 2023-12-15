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Вступительные переговоры с Украиной: лидеры ЕС могли лишить Венгрию права голоса

Пятница 15 декабря 2023 21:24
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Вступительные переговоры с Украиной: лидеры ЕС могли лишить Венгрию права голоса Фото: Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Лидеры стран Европейского союза могли лишить Венгрию права голосовать во время рассмотрения вопроса о переговорах насчет вступления Украины в блок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.

"Решение принято. Но я хочу сказать, что даже если бы ситуация была более критической, чем она сложилась вчера, государства-члены ЕС, 26, были готовы лишить Венгрию права голосовать", - рассказала министр.

Она отметила, что такая официальная процедура действительно существует, хоть ею еще ни разу не пользовались.

По мнению Стефанишиной, это стало аргументом для премьера Венгрии Виктора Орбана выйти из зала во время того, как другие лидеры голосовали за открытие переговоров с Украиной.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, вчера, 14 декабря, в ходе саммита Евросовет решил открыть переговоры насчет вступления Украины в Евросоюз.

Во время того, как лидеры рассматривали вопрос, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "сделал перерыв на кофе".

Позже канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что именно он предложил такую идею своему венгерскому коллеге.

Более детально о том, что ожидает Украину после решения Евросовета, можете узнать в материале РБК-Украина.

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Венгрия Евросоюз Вступление в ЕС Виктор Орбан Ольга Стефанишина
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