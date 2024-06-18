Вступительная кампания 2024. Главные правила, о которых должен знать каждый абитуриент

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Сроки вступительной кампании

Документы для поступления в заведения высшего образования (ЗВО) абитуриенты будут подавать через электронный кабинет. Регистрация кабинетов стартует 1 июля 2024 на сайте Единой государственной базы по вопросам образования.

Электронный кабинет поступающего позволит в дистанционном режиме внести необходимые данные для подачи заявлений как на вступительные испытания в учебном заведении, так и на участие в конкурсном отборе.

Регистрация заявлений на участие во вступительных испытаниях (собеседования, творческие конкурсы) начнется 3 июля, а непосредственно прием заявлений в вузы будет проходить с 19 по 31 июля.

Важно, что абитуриент может подать не более 5 заявлений на бюджет и до 10 заявлений на контракт. Подавая заявление на бюджетную форму обучения, нужно будет указать приоритетность учебного заведения.

На позднее 5 августа обнародуют списки рекомендованных для зачисления на бюджет, и не ранее 9 августа – на контракт.

Подтвердить учреждение высшего образования для зачисления на бюджет можно будет до 18:00 9 августа.

Зачисление на бюджетные места состоится не позднее 10 августа, на обучение по контракту – до 30 августа.

Перевод на вакантные бюджетные места лиц, зачисленных на контракт, будет происходить до 17 августа 2024 года.

Отметим, что приведенный график касается абитуриентов, которые будут поступать в ЗВО на основе Свидетельства о полном общем среднем образовании (11 классов) и Диплома профессионального младшего бакалавра, младшего специалиста, младшего бакалавра.

Какие документы следует подготовить

Заявление на поступление в вузы подается онлайн путем заполнения электронной формы, которая появится на сейте Единой базы по вопросам образования 1 июля.

Поступающему нужно будет указать следующие данные:

адрес электронной почты, которая будет логином для входа в личный электронный кабинет;

серия и номер документа (одного из документов) о ранее полученном образовании;

номер, PIN-код и год получения сертификата внешнего независимого оценивания/сертификата НМТ/экзаменационного листка, полученного при регистрации на ЕВИ/ЕФОВ;

тип, серию (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (в случае отсутствия сертификатов ВНО/сертификата НМТ/экзаменационного листа ЕВИ/ЕФОВ);

реквизиты документов, удостоверяющих основания специальных условий участия во вступительной кампании, информация о которых доступна в государственных реестрах;

номер телефона с указанием кодов в международном формате;

также нужно загрузить цветную фотографию размером до 1 МБ в формате jpg с соотношением сторон 3х4.

Сколько баллов нужно для поступления

Участникам НМТ 2024 достаточно набрать 15% правильных ответов по каждому предмету, чтобы получить минимальное количество баллов для поступления в ЗВО на конкурсной основе. В прошлом году было нужно 10%.

Для получения необходимого количества баллов на каждый предметный блок нужно получить:

5 баллов – по математике, иностранному языку, физике

6 баллов – по химии

7 баллов – по украинскому языку, украинской литературе, географии и биологии

8 баллов – по истории Украины

Если хотя бы по одному предмету баллы будут ниже минимального порога, то абитуриент не сможет участвовать во вступительной кампании 2024 года.

Необходимый минимум и конкурсные баллы. Условия для зачисления на бюджет и контракт

Конкурсный балл будет определять каждое учебное заведение в соответствии с собственными правилами приема.

В то же время Минобразования установило критерии, по которым для поступления на бюджетную форму обучения абитуриенту в 2024 году нужно набрать не менее 130 баллов. Следует отметить, что это требование не распространяется на детей погибших защитников Украины.

Минимальный балл для вступления в контракт ЗВО устанавливают самостоятельно.

Важно, что для отдельных специальностей минимальный балл как для бюджетной, так и для контрактной формы обучения не может быть меньше 150:

"Право"

"Публичное управление и администрирование"

"Международные отношения"

"Здравоохранение" (на специальности "Стоматология", "Медицина", "Фармация, промышленная фармация", "Педиатрия").

Абитуриенты смогут самостоятельно рассчитать конкурсный балл на основе результатов НМТ с помощью специального калькулятора, но для этого необходимо будет также знать весовые коэффициенты по каждому предмету. Их уже установило Министерство образования и науки для каждой специальности.

Эти коэффициенты особенно важны для 4-го предмета НМТ, ведь результаты по отдельным предметам теста имеют больший вес при поступлении на родственную предмету специальность.

Например, при поступлении на право наибольший вес будет иметь результат по иностранному языку, при поступлении на IТ-специальности – по физике, а при поступлении на медицинские специальности – результат по биологии и т.д.

Кроме того, в этом году МОН вводит региональные коэффициенты для вузов, расположенных в прифронтовых городах.

Не этот коэффициент будет умножаться на конкурсный балл, если абитуриент выбирает заведение, расположенное в определенном регионе:

1,07 – в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях

1,04 – в Днепропетровской, Полтавской областях, а также Бучанском районе Киевской области

1,00 – другие регионы.

Кому придется сдавать творческий конкурс

Для поступления на большинство специальностей будет достаточно результата НМТ, но будущие младшие бакалавры и бакалавры художественных и спортивных специальностей должны также сдать творческий конкурс. Среди них "Физическая культура и спорт", "Актерское мастерство", "Хореография", "Аудиовизуальное искусство", "Изобразительное искусство", "Дизайн", Архитектура и градостроительство" и пр.

Творческий конкурс предусматривает демонстрацию физических способностей (например, бег на определенную дистанцию, прыжки), прочтение поэтических произведений, проверка вокальных данных, танец, рисунок.

В МОН отмечают, что творческий конкурс является ключевым критерием для поступления на художественные и спортивные специальности.

Он будет иметь наибольшее влияние на конкурсный балл поступающего – 60%. Результаты НМТ будут играть меньшую роль в формировании вступительного балла, чем творческий конкурс – по 10% конкурсного балла за каждый предмет.

Что такое специальности с государственной поддержкой

В украинских вузах есть специальности, имеющие особую поддержку государства. Это 64 специальности в области образования, механической и электрической инженерии, естественных наук, электроники и автоматизации, архитектуры, аграрных, военных наук, транспорта, гражданской безопасности, химии и биоинженерии, математики. Полный список можно найти по ссылке.

В прошлом году для поступления на такие специальности не требовали составления НМТ, а лишь собеседования или мотивационного письма. В 2024 году мультипредметный тест будут обязательно учитывать, но для "облегчения" поступления будут применяться отраслевой коэффициент к конкурсному баллу – 1,02 для поданных заявлений с приоритетностью 1 и 2.

Также для зачисления на специальности с государственной поддержкой поступающим в конкурсный балл может добавляться балл за успешное окончание в год поступления подготовительных курсов заведения высшего образования.

При подготовке использовались: данные Министерства образования и науки Украины, сайт ЕГБВО, публикации профильного портала Освіта.ua, приказ МОН №266 от 6 марта 2024.