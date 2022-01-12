RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Від вступу України до ракет: Росія назвала головні теми діалогу з НАТО

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулося засідання Ради Росія-НАТО. У Міністерстві оборони РФ назвали головні теми діалогу з Альянсом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра закордонних справ Російської Федерації Олександра Грушка.

Міністерство оборони Росії назвало три головних питання, які вважає ключовими під час діалогу з НАТО, а саме:

  • нерозширення НАТО на схід шляхом вступу інших країн, у тому числі й України, до складу Альянсу;
  • відмова від розміщення на території Європи нових ракет США середньої та меншої дальності, оскільки це, нібито, може погіршити умови безпеки;
  • обмеження військової діяльності на території Європи й виключення нарощування "контингентів передового базування".
Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОМинистерство обороны РФРосійська Федерація