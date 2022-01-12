Від вступу України до ракет: Росія назвала головні теми діалогу з НАТО
Сьогодні відбулося засідання Ради Росія-НАТО. У Міністерстві оборони РФ назвали головні теми діалогу з Альянсом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра закордонних справ Російської Федерації Олександра Грушка.
Міністерство оборони Росії назвало три головних питання, які вважає ключовими під час діалогу з НАТО, а саме:
- нерозширення НАТО на схід шляхом вступу інших країн, у тому числі й України, до складу Альянсу;
- відмова від розміщення на території Європи нових ракет США середньої та меншої дальності, оскільки це, нібито, може погіршити умови безпеки;
- обмеження військової діяльності на території Європи й виключення нарощування "контингентів передового базування".