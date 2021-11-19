Вступ в НАТО не на порядку денному, але Україна має виконувати домашнє завдання, - Резніков

"Прийняття рішення про вступ України в НАТО може бути тільки при консенсусі країн Альянсу. Це буде політичне рішення. На сьогодні прийняття такого рішення на порядку денному не стоїть. Але це не означає, що ми маємо забувати про приписи Конституції, що нашою метою є вступ в НАТО", - заявив міністр.

Водночас Резніков наголосив на тому, що, в першу чергу, вступ в НАТО для України не є лише питанням безпеки, але і розвитку демократії та економіки. Водночас країна повинна й надалі робити реформи, аби бути готовою до вступу у будь-який момент.

"Не тільки заради безпекової складової. НАТО не є військовим союзом, це питання розвитку демократії, економіки, гуманітарних питань. Тому наша задача робити реформи, робити домашнє завдання, щоб бути де-факто готовими до вступу в НАТО, а політичне рішення рано чи пізно буде прийняте", - додав Резніков.