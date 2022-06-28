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Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: країни готують спільний документ з Туреччиною

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Вівторок 28 червня 2022 20:32
Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: країни готують спільний документ з Туреччиною Фото: Фінляндія та Швеція готують спільний документ з Туреччиною щодо вступу до НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Фінляндія та Швеція провели переговори з Туреччиною щодо вступу до НАТО. Країни домовились створити спільний документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання Helsingin Sanomat.

Зазначається, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся зі своїм фінським колегою Саулі Нііністе та прем'єром Швеції Магдаленою Андерсон. Сторони намагалися знайти компроміс щодо розгляду заявок Фінляндії та Швеції до НАТО.

За інформацією видання, під час переговорів лідери країн домовилися створити документ, в якому будуть вказані побоювання Туреччини щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО та їх вирішення.

Документ планують доопрацювати на саміті НАТО у Мадриді, який триває з 28 по 30 червня.

Нагадаємо, Туреччина блокує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО через те, що вони "підтримують терористів".

Раніше ми писали, що Туреччина не розглядає саміт НАТО в Мадриді наступного тижня як кінець терміну для вирішення своїх заперечень щодо приєднання Фінляндії та Швеції до військового альянсу.

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