Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: країни готують спільний документ з Туреччиною

Фінляндія та Швеція провели переговори з Туреччиною щодо вступу до НАТО. Країни домовились створити спільний документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання Helsingin Sanomat .

Зазначається, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся зі своїм фінським колегою Саулі Нііністе та прем'єром Швеції Магдаленою Андерсон. Сторони намагалися знайти компроміс щодо розгляду заявок Фінляндії та Швеції до НАТО.

За інформацією видання, під час переговорів лідери країн домовилися створити документ, в якому будуть вказані побоювання Туреччини щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО та їх вирішення.

Документ планують доопрацювати на саміті НАТО у Мадриді, який триває з 28 по 30 червня.