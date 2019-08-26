Набув чинності другий пакет санкцій проти РФ через Скрипалів

Сьогодні, 26 серпня, набув чинності другий пакет санкцій США проти Російської Федерації за отруєння в Британії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що санкції стосуються ліцензування експорту товарів і технологій, які контролюються Міністерством торгівлі США в рамках боротьби з поширенням хімічної і біологічної зброї, а також участі американських банків у первинному продажу суверенного боргу не в рублях і надання нерубльових кредитів російському уряду.

Крім того, адміністрація США закликала міжнародні фінансові організації відмовитися від надання та продовження будь-яких кредитів для Росії, а також фінансової і технічної допомоги.

Нагадаємо, на початку серпня президент США Дональд Трамп підписав указ про другий пакет санкцій проти Росії у справі Скрипалів.

Раніше також повідомлялося, що британська поліція вивчає роль президента РФ Володимира Путіна у хімічній атаці у Солсбері.

Колишнього подвійного шпигуна Сергія Скрипаля і його дочка виявили без свідомості на початку березня 2018 року в Солсбері. За версією Лондона, їх отруїли нервово-паралітичним речовиною "Новачок". Обидва постраждалих вижили, а сам інцидент став гучним політичним скандалом.