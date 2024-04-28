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Поступление в военные учебные заведения в 2024 году: условия и сроки

Фото: как в 2024 году поступить в военные учебные заведения (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинцам рассказали о сроках и особенностях вступительной кампании в военные вузы и заведения профессионального предвыборного военного образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

До 1 июля будет осуществляться прием заявлений (рапортов), оформление и отправка документов от территориальных центров комплектования и социальной поддержки, служб персонала воинских частей, учреждений и организаций в приемные отборочные комиссии высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений и учреждений профессионального предвысшего военного образования.

До 20 июля поступающие могут подать документы непосредственно в приемные комиссии ЗФПВО, ВУЗы и ВНП ЗВО.

С 20 по 30 июля пройдет конкурсный отбор на обучение для получения образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра и степени высшего образования бакалавра (магистра ветеринарного направления).

1 августа - конечный срок зачисления на обучение

Особенности организации вступительной кампании

Конкурсный отбор поступающих в возрасте до 30 лет для получения профессионального высшего и высшего образования осуществляется приемными комиссиями, в том числе и выездным составом, в местах, определенных решением командования ВУЗов, ВНП ЗВО и ЗФПВО, со строгим соблюдением мер безопасности, направленных на сохранение здоровья и жизнь поступающих.

В случае невозможности оформления личного дела в ТЦК и СП по месту жительства или пребывания на учете) гражданские лица имеют право подать заявление и соответствующие документы на вступление непосредственно в приемную комиссию ВУЗов, ВНП ЗВО и ЗФПВО удобным способом: лично, или с использованием средств почтового связи или по электронной почте.

Оформление личных дел таких поступающих осуществляется непосредственно в ВУЗах, ВНП ЗВО и ЗФПВО.

Кроме того, гражданская молодежь, а также военнослужащие, при отсутствии возможности осуществления первичного медицинского осмотра военно-врачебной комиссией по месту военной службы, проходят окончательный медицинский осмотр поступающих военно-врачебной (летно-врачебной) комиссией непосредственно в вузы, ВНП ЗВО или ЗФПВО во время прохождение вступительных экзаменов.

Условия вступления

Поступающие в ВУЗы, ВНП ЗВО на базе полного общего среднего образования могут выбирать желаемый формат участия в конкурсном отборе по нескольким вариантам:

  • вступительного испытания, предусматривающего оценку знаний поступающего по четырем конкурсным предметам, форму и порядок проведения которого определяет ВУЗы, ВНП ЗВО в Правилах приема;
  • по результатам национального мультипредметного теста 2022, 2023 (три конкурсных предмета) или 2024 (четыре конкурсных предмета) лет или внешнего независимого оценивания 2021 года по трем конкурсным предметам.

Поступающие в ЗФПВО для получения образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра на базе полного общего среднего образования принимают участие в конкурсном отборе по результатам вступительных экзаменов, форму и порядок проведения которых определяет ЗФПВО в Правилах приема.

Поступающие в ВУЗы и ВНП ЗВО для получения степени высшего образования "магистр" на базе степени высшего образования "бакалавр" принимают участие в конкурсе по результатам единого вступительного экзамена и профессионального экзамена, форму и порядок проведения которых определяет ВУЗы, ВНП ЗВО в Правилах приема.

Также все поступающие на обучение в ЗФПВО, ВУЗы и ВНП ЗВО сдают экзамен по физической подготовке и проходят профессионально-психологическое обследование.

Напомним, ранее мы сообщали, как будет проходить военная подготовка студентов в университетах.

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Вступительная кампанияГенштаб ВСУ