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Вступление Украины в НАТО станет гарантией устойчивого мира для нее, - Столтенберг

Пятница 22 сентября 2023 14:20
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Вступление Украины в НАТО станет гарантией устойчивого мира для нее, - Столтенберг Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вступление Украины в Североатлантический альянс станет гарантией длительного и устойчивого мира, которая не допустит повторное нападение России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время его выступления с публичной лекцией в аналитическом центре Council on Foreign Relations.

Столтенберг напомнил о том, что Украина пока не может получить приглашение в НАТО до тех пор, пока продолжается активная стадия войны. По его словам, важно смотреть дальше этой войны, поскольку когда она завершится, тем или иным путем, в ближайшем или более отдаленном будущем - необходимо обеспечить неповторение этой истории.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что российская агрессия против Украины началась не в прошлом году, а гораздо раньше. Сначала состоялась оккупация Крыма, после чего в 2014 году россияне вошли на Донбасс. Тогда же были заключены Минские договоренности о прекращении огня, которые российские террористы регулярно нарушали. Уже в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

"Если сейчас будут завершены бои, мы должны быть уверены, что это действительно будет остановка войны. Это означает, что должны быть рамочные условия, которые будут гарантировать безопасность и территориальную целостность, соблюдение границ Украины. Безусловно, членство в НАТО является одним из путей, чтобы этого достичь. Есть также определенные двусторонние договоренности. Но тем или иным путем есть необходимость в гарантиях. Это означает, что это взаимосвязанные вещи - членство в НАТО, завершение войны и обеспечение длительного мира после войны", - подчеркнул Столтенберг.

Вступление Украины в НАТО

Украина хотела получить приглашение вступления в НАТО во время саммита в Вильнюсе, который прошел в июле текущего года. Киев понимает, что сможет присоединиться к Альянсу только после завершения боевых действий, впрочем, планировал получить своеобразный политический сигнал от союзников.

Столтенберг отмечал, что Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия".

В частности страны-члены НАТО, во время саммита, согласились, что Украина сможет вступить в Альянс без Плана действий по членству по несколько упрощенной процедуре.

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