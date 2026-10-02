Вступление Украины в ЕС: СМИ узнали дату открытия еще двух кластеров

Скоро состоится заседание Совета Евросоюза, на котором могут быть приняты важные для вступления Украины решения. Речь идет об открытии еще двух кластеров для переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста Радио Свобода Рикарда Йозвяка в Х.
Йозвяк отметил. что 13 октября пройдет заседание Совета ЕС, которое может стать очень важным для расширения союза.
"Потенциально похоже на очередное расширение ЕС. "Супервторник" состоится 13 октября", - говорит он.
Также журналист отметил, что если все пройдет гладко, откроют:
Также ожидается закрытие трех разделов для Черногории и одного - для Албании, говорит он.
Ранее стало известно, что 6 октября Венгрия согласует дальнейший технический шаг на заседании рабочего органа Совета ЕС по расширению COELA.
Это согласие на направление Украине письма с запросом предоставить ЕС переговорные позиции по кластерам № 2 и № 3.
После этого Украина и ЕС должны пройти необходимые технические процедуры.
Верховная Рада должна принять изменения в закон "Об образовании" до заседания Совета ЕС, запланированного на 13 октября.
Вице-премьер по европейской интеграции Всеволод Ченцов говорит, что Украина рассчитывает на открытие двух кластеров после выполнения договоренностей. При положительном развитии событий остальные кластеры в переговорах о вступлении в ЕС будут открыты до конца 2026 года.
Ранее РБК-Украина писало, чтоЕС рассматривает возможность предоставить странам-кандидатам более широкий доступ к своему единому рынку еще до их полноценного вступления в блок.
Кроме того, Европейская комиссия готовит реформу, чтобы ЕС мог принимать решения в обход национальных вето. Это упростит вступление новых членов, в частности, Украины.