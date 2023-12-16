ua en ru
Сб, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вступление Швеции в НАТО: Турция объяснила, чего ждет от Стокгольма

Турция, Суббота 16 декабря 2023 22:09
UA EN RU
Вступление Швеции в НАТО: Турция объяснила, чего ждет от Стокгольма Фото: Турция объяснила, чего ждет от Стокгольма (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Турция ожидает от Швеции выполнения взятых на себя обязательств и конкретных практических шагов по ее вступлению в НАТО.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

"Мы продолжаем быть активным и конструктивным членом НАТО. Мы еще раз продемонстрировали это членством Финляндии. Что касается Швеции, то правовые изменения сами по себе не имеют смысла. Для нас важно выполнение взятых на себя обязательств, принятие конкретных практических шагов", - подчеркнул Гюлер.

Он также вспомнил о последних случаях сжигания священного для мусульман Корана в странах Европы. К тому же министр подчеркнул положительное отношение Дании к этим действиям.

"Дания, хоть и поздно, приняла закон, запрещающий ненадлежащее обращение со священными книгами. Я хотел бы сказать, что мы воспринимаем это положительно, как и каждый шаг, который способствует общим ценностям всего человечества, толерантности и мирному сосуществованию", - сказал Гюлер.

Швеция по пути в НАТО

Напомним, Швеция еще в прошлом году подала заявку на вступление в Североатлантический альянс.

На сегодня все члены НАТО одобрили такую инициативу Швеции, кроме Турции и Венгрии.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку Швеции на рассмотрение парламента. Стокгольм рассчитывает, что ратификация состоится в ближайшее время.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем также недавно сообщил, что Турция уже в ближайшие недели планирует одобрить заявку страны на вступление в Североатлантический альянс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция Турция
NEWS
Об этом уже договорились. Зеленский намекнул на новые поставки ПВО в Украину
Об этом уже договорились. Зеленский намекнул на новые поставки ПВО в Украину
DAILY
Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет