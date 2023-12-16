Вступление Швеции в НАТО: Турция объяснила, чего ждет от Стокгольма

Турция ожидает от Швеции выполнения взятых на себя обязательств и конкретных практических шагов по ее вступлению в НАТО.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber .

"Мы продолжаем быть активным и конструктивным членом НАТО. Мы еще раз продемонстрировали это членством Финляндии. Что касается Швеции, то правовые изменения сами по себе не имеют смысла. Для нас важно выполнение взятых на себя обязательств, принятие конкретных практических шагов", - подчеркнул Гюлер.

Он также вспомнил о последних случаях сжигания священного для мусульман Корана в странах Европы. К тому же министр подчеркнул положительное отношение Дании к этим действиям.

"Дания, хоть и поздно, приняла закон, запрещающий ненадлежащее обращение со священными книгами. Я хотел бы сказать, что мы воспринимаем это положительно, как и каждый шаг, который способствует общим ценностям всего человечества, толерантности и мирному сосуществованию", - сказал Гюлер.

Швеция по пути в НАТО

Напомним, Швеция еще в прошлом году подала заявку на вступление в Североатлантический альянс.

На сегодня все члены НАТО одобрили такую инициативу Швеции, кроме Турции и Венгрии.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку Швеции на рассмотрение парламента. Стокгольм рассчитывает, что ратификация состоится в ближайшее время.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем также недавно сообщил, что Турция уже в ближайшие недели планирует одобрить заявку страны на вступление в Североатлантический альянс.

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