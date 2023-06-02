Вступление не будет быстрым. Глава Минобороны Британии раскрыл планы НАТО по Украине

Он заявил, что существуют разногласия по поводу перспектив вступления Украины в НАТО. По его словам, альянс, как и ЕС, не хотят повторять ошибки прошлого, обещая кандидатам скорейшее членство.

"Мы должны быть реалистами и сказать: "Этого не произойдет в Вильнюсе". Это не произойдет в ближайшее время", - сказал Уоллес.

Как утверждает Уоллес, в НАТО размышляют над альтернативами, чтобы "помочь Украине и дать ей не 100-процентный, но такой же эффект, как НАТО".

Министр заявил, что ряд стран готовы заключить двусторонние или многосторонние "пакты о взаимной обороне" с Украиной и взять на себя обязательства по долгосрочным планам наращивания военного потенциала страны.

По мнению Уоллеса, это обезопасит Украину и не даст России повторить агрессию, "сухопутные силы которой будут значительно истощены в течение следующих 10 лет".

Украина и НАТО

Украинские власти неоднократно отмечали, что наша страна готова присоединиться к НАТО, хотя и понимают, что это вряд ли произойдет до окончания войны. Президент Владимир Зеленский объяснил, что Украина ждет политических шагов от НАТО - четкого плана вступления или принятия гарантий безопасности.

В НАТО пока не спешат с обещаниями о членстве или гарантиях. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что "дверь открыта", но в то же время объясняет - сейчас приоритетом является помощь Украине в войне. По данным западных СМИ, НАТО обсуждает несколько "механизмов безопасности".

Детальнее о том, что Украина хочет получить на летнем саммите НАТО и чего ждать от альянса - читайте в материале РБК-Украина.

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