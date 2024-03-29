Вступление в аспирантуру в 2024 году. Каков порядок приема и экзамены

В 2024 году поступление студентов в аспирантуру будет происходить через конкурсные испытания, в частности по иностранному языку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Что нужно для поступления?

Для вступления необходимо предоставить результаты Единого вступительного экзамена (ЕВИ) за 2023 или 2024 год. В то же время оценка за иностранный язык должна быть не менее 130 баллов. А на тесте общей учебной компетентности (ТЗНК) необходимо набрать не менее 100 баллов.

Результаты ЕВИ будут автоматически внесены в Вашу карту в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО).



Узнать календарь, программы и единые вступительные формы как для поступающих магистратуры, так и аспирантуры можно на сайте УЦОКО.

В случае, если у вас уже есть международный сертификат по иностранному языку на уровне B2 или выше (например, TOEFL, IELTS, Cambridge English), то сдавать экзамен по иностранному языку не нужно. Указанные сертификаты рассматриваются как эквивалент вступительного экзамена по иностранному языку на бал. Информация о международном сертификате также будет внесена в ЕГЭБО.

Ранее РБК-Украина сообщало, что первоочередной задачей системы образования должно быть создание безопасных условий для детей и учителей для вывода занятий в офлайн.

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