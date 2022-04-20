Як зустріли переселенців в Івано-Франківську: дані опитування

Переселенці загалом краще оцінюють ставлення до себе місцевих жителів, аніж жителі обласного центру оцінюють своє ставлення до внутрішньо переміщених осіб. Так, 57% опитаних переселенців говорять, що ставлення місцевих до них дуже позитивне, ще 30% - скоріше позитивне. У свою чергу, 20% місцевих жителів зазначили, що цілком позитивно ставляться до біженців, 42% - скоріше позитивно, 27% - нейтрально. Лише 3% опитаних франківчан зазначили, що ставляться до переселенців негативно.

Три чверті франківчан зазначили, що особисто надавали допомогу переселенцям. 51% позитивно поставилися б до того, що частина переселенців залишилися б жити або працювати у місті. 43% ставляться до такої перспективи нейтрально, лише 5% - негативно.

Більшість (92%) підтримують ініціативу про перенесення підприємств з регіонів, які постраждали від війни на територію Івано-Франківської області. 74% - підтримують ідею будівництва постійних помешкань для внутрішньо переміщених осіб.

Половина опитаних переселенців у Івано-Франківську є жителями центральних областей України, 38% - прибули зі східних регіонів, лише 12% - з південних. Майже 80% - це жінки (55% з них мають дітей до 17 років). Середній вік переселенців - 44 роки. Третина їх постійно вдома спілкуються російською мовою, 45% - двома мовами (як українською, так і російською), чверть - тільки українською.

Більшість 57% переселенців не бачать проблеми мовного непорозуміння з місцевими жителями. 37% вбачають у цьому незначну проблему, лише 6% - значну. Натомість серед місцевих 13% вважають, що існує значна проблема мовного непорозуміння з біженцями, 51% вважають цю проблемою незначною, 35% - не бачать у цьому жодної проблеми.

За даними опитування, 10% опитаних переселенців планують повертатися додому найближчим часом, 45% - планують повертатися, але трохи пізніше. 40% - мають намір повернутися тільки після закінчення війни. Лише 3% не мають наміру повертатися взагалі.

Опитування проведене 16 квітня 2022 року. Вибіркова сукупність: 600 респондентів - жителі міста Івано-Франківськ, 400 респондентів - переселенці. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 4,0% - опитування містян, не більше 4,9% - опитування переселенців.