Зустріч Зеленського та Байдена знову перенесли: названо нову дату

За словами співрозмовника видання, тепер планується, що Зеленський і Байден зустрінуться 1 вересня. Спочатку планувалося, що зустріч лідерів відбудеться 30 серпня, а нещодавно її перенесли на 31-ше.

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Перенесення зустрічі лідерів держав в коментарі РБК-Україна підтвердив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, перенесення зустрічі пов'язане з ситуацією в Афганістані.

"Ситуація абсолютно прозора і легко з'ясовна. Рішення про зустріч президентів 1 вересня, а не 31 серпня абсолютно протокольне і пояснюється, зокрема, і тим, що це і останній день евакуаційних процедур з Афганістану", - сказав він.

Подоляк зазначив, що зустріч вирішили перенести для того, щоб ситуація в Афганістані не стала на заваді для переговорів Зеленського і Байдена.

"З огляду на непередбачуваність і напруженість ситуації в Афганістані, не може виникати жодних двозначностей через те, що американській стороні необхідне фокусування на цій темі в цей день. Для України безумовно зручніше провести зустріч лідерів в інформаційній обстановці наступного дня. Коли саме Україна стане ключовим ньюсмейкером американського порядку денного", - додав представник Банкової.

Зазначимо, наразі американська сторона заклопотана евакуацією людей і військових з Афганістану, яких захопили бойовики "Талібану". Таліби вимагають, щоб вихід американців завершився 31 серпня, саме на цю дату планувалася зустріч Зеленського і Байдена.