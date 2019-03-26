На зустріч із Тимошенко у Львові прийшли 15 тисяч людей

Кандидат на пост президента Юлія Тимошенко провела у Львові в межах свого передвиборного туру велелюдний мітинг. На зустріч із нею прийшло близько 15 тисяч громадян, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Лідер "Батьківщини" вкотре наголосила: завдання нового президента - повернути газ власного видобутку на потреби населення і бюджетної сфери та виконати рішення суду, встановивши обґрунтовану ціну на газ.

За її словами, тарифи - це також податок, за допомогою якого влада збирала з людей неймовірні кошти. Зокрема, те, що ціни на газ, які були встановлені постановою уряду (№ 315 від 2016 року), є завищеними, визнав Окружний адміністративний суд м. Києва. Це рішення підтверджує обґрунтованість претензій Юлії Тимошенко до Кабміну.

Саме тому, запевнила голова партії, після виборів новий президент має встановити справедливу ціну - вдвічі нижчу за сьогоднішню.

"Якщо підняти з-під землі газ, доставити до оселі людини, заплатити податки та залишити газовій галузі 30% прибутку для розвитку, ціна становить 3,5 грн за кубометр, а не 8,55, як зараз", - пояснила вона.

Тимошенко переконана, що зараз настав час припинити це "знущання мафії над людьми", і нагадала: чинна влада запланувала ще підняти тарифи з 1 травня на 15%, а з грудня - на 25%.

Як зазначається, усі необхідні кроки для покращення життя людей, що Тимошенко втілить в життя, чітко визначені у зобов’язанні, яке вона підписала перед кожним громадянином України.

"Я маю політичний досвід і ніколи не візьму зобов‘язання, які я не буду здатна виконати", - наголосила кандидат у президенти.

Тимошенко також наголосила на тому, що 31 березня - це не просто вибори президента, це для України та для всіх нас унікальний шанс "вийти з руїни і стати на шлях розвитку та становлення".

"Я прошу вас відчути цей історичний момент!" - підсумувала вона.