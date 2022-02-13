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Зустріч керівників фракцій з силовиками перенесли. Названа нова дата

Автор: Владислав Красінський

Закрита зустріч керівників парламентських фракцій та груп з силовиками з приводу загрози вторгнення Росії сьогодні не відбудеться. Зустріч перенесли на понеділок, 14 лютого.

Про це журналістам повідомили в прес-службі глави ВР Руслана Стефанчука, передає РБК-Україна.

"Наради сьогодні не буде. Вона перенесена на завтра", - сказали в прес-службі спікера парламенту.

Зазначається, що завтрашня нарада запланована на 16:00. На нараді буде головувати секретаря РНБО Олексій Данілов. Нараді буде стосуватися ситуації всередині та довкола України.

На завтрашню нараду запросили керівництво Ради, представників депутатських фракцій та груп, голів комітетів ВР з питань нацбезпеки, з питань правоохоронної діяльності, з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Кого планували заслухати сьогодні на нараді:

  • міністра оборони Олексія Резнікова;
  • міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського;
  • главу СБУ Івана Баканова;
  • керівників розвідок;
  • главу НБУ Кирила Шевченка;
  • міністра фінансів Сергія Марченка.

Також нараду планували запросити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, у "Слузі народу" заявляли, що на тлі загрози вторгнення РФ депутати готові в будь-який момент зібратися на засідання Ради.

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