Зустріч радників "нормандської четвірки" зараз не відбудеться, - Зеленський

Зустріч радників "нормандської четвірки" щодо врегулювання на Донбасі повинна була відбутися у грудні. Однак з різних причин зараз вона не відбудеться.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналу "Фокус".

На зустрічі радників "нормандської четвірки", за словами глави держави, планувалося обговорити конкретні кроки щодо Донбасу.

"Хочу, щоб до них (кроків - ред.) були привʼязані конкретні дати, як з нашим першим режимом тиші. І тут є суперечки. Тому що за дати треба буде всім відповідати. Ця зустріч так і не відбулася. По-перше, вони сперечаються. По-друге, коронавірус, тому зараз вона теж не відбудеться", - пояснив він.

Президент додав, що українська сторона готуватиме план щодо врегулювання на Донбасі після того, як відбудеться зустріч радників.

"Складно, але рухаємося вперед. Це все план А", - додав Зеленський.

Нагадаємо, в Офісі президента розповідали РБК-Україна, що зустріч радників "нормандської четвірки" планувалася після 14 грудня. На зустрічі планували об'єктивно проаналізувати виконання угод паризького саміту.

Додамо, в українському МЗС вважають, що потенціал нормандського формату переговорів щодо Донбасу ще не вичерпано, як і потенціал "Мінська".