Устоял, но проиграл. Тайсон меньше бил, обладатель "Грэмми" обеднел и еще 5 фактов о бое с Полом

58-летний "Железный Майк" прошел всю дистанцию. Он уступил по единогласному решению судей – 72:80, 73:79, 73:79. Спектр мнений публики о бое ушел в две крайности. Часть назвала поединок шоу с предопределенным сценарием, другая – жалким зрелищем, в котором ютюбер избил "дедушку".

Тайсон точно может занести себе в актив 1-й раунд. Свежесть и большое желание экс-чемпиона мира продемонстрировать "порох в пороховницах" сказалось. Судьи даже отдали предпочтение "Железному Майку" по очкам. Но дальше сказался возраст американца.

К чести Пола, он не пошел добивать Тайсона под занавес боя. Чемпион откровенно "подсел" и вполне мог бы оказаться в нокдауне, будь блогер настойчивее. Но субординация была сохранена, а целое поколение болельщиков будет вспоминать о великом чемпионе только хорошее.

6 фактов о поединке Пол – Тайсон

"Железный Майк" нанес в три раза меньше ударов за блогера. Бывший доминатор сверхтяжелого дивизиона выбросил 97 ударов (18 точных). Зато Пол нанес 278 ударов, из которых достигли цели 78.

Бой собрал на "AT&T Стэдиум" в Арлингтоне свыше 70-ти тысяч зрителей. Такая посещаемость поединка – наибольшая в карьере Тайсона. Великий чемпион выступал в ту эпоху, когда бокс собственными глазами был привилегированным зрелищем на аренах при казино и гостиницах.

Организаторы заработали на билетах ориентировочно 17,8 млн долларов. И для арены, и для Техаса в целом такая выручка стала рекордной. Более того, за пределами Лас-Вегаса за пропуска на спортивные события в Штатах такие суммы еще не зарабатывали.

VIP-билеты на шесть человек стоили 2 млн долларов. За эту сумму компания получила вход на все поединки в течение недели, комплект перчаток с автографами Тайсона и Пола, персональное сопровождение, два дня проживания в элитном отеле, экскурсию в раздевалки и лучшие места в зале.

Официально гонорары бойцов не раскрыли. Инсайдеры предполагают, что Тайсон заработал ориентировочно 20 млн долларов. Гонорар Пола оказался вдвое выше, поскольку его компания Most Valuable Promotions стала организатором поединка.

Канадский рэпер Дрейк проиграл 355 тысяч долларов из-за поражения Тайсона. Он заложился на победу "Железного Майка". Потенциальный выигрыш многократного лауреата премии "Грэмми" составлял 1 млн "зеленых".