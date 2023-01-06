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Не успевают подвезти фарш? Кислица высмеял "рождественское перемирие" России

Фото: Сергей Кислица, постоянный представитель Украины при ООН (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Россия высмеяла предложение Украины о "пасхальном перемирии" на заседании Совета безопасности ООН в апреле 2022 года. Вероятно "рождественское перемирие" враг просит для того, чтобы подвезти больше фарша на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт дипломата.

"Рождественское прекращение огня? Что следующее? Перемирие? Так подождите, что лавровские (Сергей Лавров, главы МИД России, - ред.) муртады об этом говорили еще не так давно - на прошлогодние православные праздники? Пока, смотрю, "новые партии дронов" и мобилизованный фарш повара Путлера (Евгений Пригожин, глава ППК "Вагнера", - ред.) подвезти не успевают?", - написал Кислица.

Напомним, что российское ничтожество Владимир Путин вчера 5 января приказал министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января по 24:00 7 января "по всей линии боевого столкновения в зоне СВО".

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