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Установленные россиянами мины на ЗАЭС могут взорваться в любой момент, - министр

Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские мины на оккупированной Запорожской АЭС могут взорваться в любой момент. Теракт на Каховской ГЭС свидетельствует, что оккупанты готовы к диверсиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко в комментарии Politico.

"Оно может взорваться в любой момент. Мы просто не знаем, когда. Россияне полностью отключили нас от систем мониторинга безопасности. Мы доверяем нашей военной разведке и экспертам МАГАТЭ на местах. Но у нас нет контроля над станцией, и это вызывает тревогу" , - сказал Галущенко.

Украинские власти предупреждают об опасности аварии на ЗАЭС, поскольку разрушение дамбы Каховской ГЭС свидетельствует, что Россия готова к терактам для достижения своих целей.

"Никто не верил нам, что Россия может сделать такую вещь, как взорвать дамбу. И посмотрите, что произошло. ЗАЭС всегда в центре внимания, Россия до сих пор не получила никакого наказания. Никакие санкции не были наложены на ее ядерную энергетику", - подчеркнул министр. .

Галущенко добавил, что российские оккупанты могут попытаться совершить диверсию на станции, чтобы остановить контрнаступление Украины. МАГАТЭ остается "шатким гарантом" того, что Запорожская АЭС может избежать сценария Каховской ГЭС.

ЗАЭС находится в постоянной опасности", - подчеркнул глава Минэнерго.

Ситуация на Запорожской АЭС

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, они поместили взрывчатку на охладителе энергоблоков. Также президент Владимир Зеленский предупреждал, что россияне могут устроить теракт на оккупированной станции с выбросом радиации.

Ранее в МАГАТЭ заявляли, что не обнаружили взрывчатку на станции. Однако вчера наблюдатели в отчете сообщили, что нашли противопехотные мины на территории ЗАЭС.

Также отметим, что 24 июля оккупанты перевели четвертый энергоблок ЗАЭС в состояние "горячей остановки".

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