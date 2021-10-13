Вспышка коронавируса в Украине: более 16 тысяч новых заражений и 471 смерть за сутки
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки подтвердили 16 309 новых случаев коронавируса, умер 471 человек. Больше всего новых заражений в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
В Украине за сутки госпитализировали 4901 человека; летальных случаев - 471; выздоровели - 6462 человека. Протестировали методом ПЦР 56 174 лица, методом ИФА 12 030 человек, экспресс-тестами - 50 558 человек.
Больше всего новых случаев за сутки в Харьковской (1526), Одесской (1525), Днепропетровской (1344), Запорожской областях (1048), Киеве (978).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 578 394 лица;
- выздоровели - 2 304 361 человек;
- летальных случаев - 59 523.